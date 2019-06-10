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РИА Новости

Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник оправдал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по ключевому из трех обвинений в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Не доказан факт получения взятки в 800 тысяч долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать", — сказала судья Елена Абрамова.
В то же время в начале оглашения судья признала доказанным, что борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов. Из уст Абрамовой прозвучало: "Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере".
Два других обвинения оставлены в силе. Как выяснил суд, тот же Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Кроме того, сочтено доказанным, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Вчера, 08:00
Как полковник Захарченко стал миллиардером
174015712888
Обсудить 38
Дело полковника ЗахарченкоРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ну вот..лед потихоньку тронулся.. Еще чуть чуть и лет 5...условно. Ну и как обычно-в замы к Сердюкову милости просим...
10 июня, 16:48
ЛГЛена Головач
56120105
"Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого" - Интересно, а почему суды в делах обычных граждан выносят другие решения и обвинительные приговоры выносят даже тогда, когда толком доказательств даже нет
10 июня, 16:58
Константин Е
6320000
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