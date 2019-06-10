Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник оправдал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по ключевому из трех обвинений в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Не доказан факт получения взятки в 800 тысяч долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать", — сказала судья Елена Абрамова.

В то же время в начале оглашения судья признала доказанным, что борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов. Из уст Абрамовой прозвучало: "Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере".