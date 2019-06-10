Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник оправдал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по ключевому из трех обвинений в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Не доказан факт получения взятки в 800 тысяч долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать", — сказала судья Елена Абрамова.
В то же время в начале оглашения судья признала доказанным, что борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов. Из уст Абрамовой прозвучало: "Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере".
Два других обвинения оставлены в силе. Как выяснил суд, тот же Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Кроме того, сочтено доказанным, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
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