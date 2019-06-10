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РИА Новости

Информация о минировании Ровенской АЭС на Украине не подтвердилась

Вчера, 16:40
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Информация о минировании Ровенской атомной электростанции не подтвердилась, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт. Ранее полиция сообщила, что в 11.20 (совпадет с мск) поступило сообщение о минировании АЭС.
"Ровенскую атомную электростанцию проверили взрывотехники, кинологи и работники экстренных служб на наличие взрывоопасных предметов. Информация о минировании не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
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