В КоАП закрепят право на возмещение вреда от незаконного преследования

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопрос о закреплении института реабилитации лица, неправомерно привлеченного к административной ответственности, включая право на возмещение вреда, планируют предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), сообщает пресс-служба Минюста России.

Правительством РФ в понедельник опубликована концепция нового КоАП, проект которой был внесен Минюстом России.

По информации министерства, в новом КоАП будут предусмотрены случаи и особенности освобождения от административной ответственности и от административного наказания, замены административного наказания, отсрочки, рассрочки, а также приостановления исполнения административного наказания.