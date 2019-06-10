Президент Сербии снова пригласил Трампа посетить Белград

БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с заместителем помощника госсекретаря США Мэттью Палмером снова передал приглашение американскому президенту Дональду Трампу посетить страну.

Палмер в понедельник провел с Вучичем встречу в Белграде за закрытыми дверями. Основной темой стала ситуация вокруг Косово и Метохии, после разговора стороны сделали заявления для СМИ.

"Снова передаю приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Сербию. Мало стран, где он для своего первого и для второго мандата имел бы такую поддержку, как в Сербии. Мы знаем, что не можем ожидать от Трампа значительных перемен в позиции по Косово, но надеемся, что у США будет более сбалансированное отношение, которое было бы лучше для нас и учитывало интересы Сербии в будущем", - заявил Вучич журналистам.

Американский гость пообещал официальному Белграду поддержку США для диалога с властями самопровозглашенной республики Косово.

"Мы продолжаем поддерживать диалог о нормализации отношений Белграда и Приштины и считаем важным, чтобы этот диалог открыл европейский путь для Сербии и Косово. Хотим, чтобы были отменены пошлины (введенные Приштиной в размере 100% на товары из центральной Сербии – ред.) и стороны могли бы вернуться за стол переговоров", - сообщил Палмер.