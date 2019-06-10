При разгроме редакции "Сноба" больше всего пострадал кабинет главреда

"Из самого разгромленного, из самого ужасного, что произошло у нас - это полностью разгромленный кабинет главного редактора, то есть мой, и уничтожен мой компьютер. Из других повреждений - человеку как-то очень "Маки" приглянулись. Он испортил два "Мака", мы смотрим, в состоянии они будут восстановиться или нет. И собственно говоря, будем смотреть на другую технику, которая сейчас у меня вызывает больше вопросов" - сказала в видеообращении Чудинова, опубликованном в Telegram-канале "Сноба".