При разгроме редакции "Сноба" больше всего пострадал кабинет главреда

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Во время разгрома редакции "Сноба" больше всего пострадали кабинет главного редактора и компьютеры MacBook, сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова.
Ранее сообщалось, что в понедельник неизвестный проник в офис "Сноб" и полностью разгромил редакцию, размер ущерба пока неизвестен, идет работа криминалистов. Журналистов с утра не пускали в редакцию, они отправились работать в помещение телеканала "Дождь".
"Из самого разгромленного, из самого ужасного, что произошло у нас - это полностью разгромленный кабинет главного редактора, то есть мой, и уничтожен мой компьютер. Из других повреждений - человеку как-то очень "Маки" приглянулись. Он испортил два "Мака", мы смотрим, в состоянии они будут восстановиться или нет. И собственно говоря, будем смотреть на другую технику, которая сейчас у меня вызывает больше вопросов" - сказала в видеообращении Чудинова, опубликованном в Telegram-канале "Сноба".
Чудинова отметила, что мотивы разгромившего редакцию мужчины неизвестны, однако он целенаправленно ночью вломился именно в офис проекта "Сноб", а не к соседям, как думали раннее. Фотографии погрома опубликованы в Telegram-канале.
Главный редактор "Сноба", описывая состояние сотрудников редакции, отметила, что "сказать, что мы обескуражены - это ничего не сказать".