Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Инцидент произошел во время программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ , на которую были приглашены Цымбалюк-Романовская, певец Прохор Шаляпин и бывшая подруга Элина Мазур.

Мазур выступала свидетелем обвинения против экс-супруги Джигарханяна в деле о нарушении ею тайны личной жизни мужа, а также неоднократно негативно высказывалась в ее адрес.

Предполагалось, что женщины смогут высказать взаимные претензии, не вступая в прямой конфликт, поскольку находились в разных съемочных помещениях. Однако после перепалки Мазур ворвалась в студию, где находились Цымбалюк-Романовская и Шаляпин, и начала избивать бывшую подругу. Драку остановил Шаляпин.