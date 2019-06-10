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РИА Новости

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Вчера, 16:36
70149
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Инцидент произошел во время программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ, на которую были приглашены Цымбалюк-Романовская, певец Прохор Шаляпин и бывшая подруга Элина Мазур.
Мазур выступала свидетелем обвинения против экс-супруги Джигарханяна в деле о нарушении ею тайны личной жизни мужа, а также неоднократно негативно высказывалась в ее адрес.
Предполагалось, что женщины смогут высказать взаимные претензии, не вступая в прямой конфликт, поскольку находились в разных съемочных помещениях. Однако после перепалки Мазур ворвалась в студию, где находились Цымбалюк-Романовская и Шаляпин, и начала избивать бывшую подругу. Драку остановил Шаляпин.
Публичный скандал вокруг отношений 83-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался в октябре 2017 года. Тогда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак.
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Шоу-бизнес
Популярные комментарии
Господи, как я мог это пропустить...
10 июня, 19:11
voronov-yanchik
9152001
Ну не расстраивайтесь вы так! Передачу можно пересмотреть на ютубе. :-))))
10 июня, 20:29
Ivanka Trampka
271001
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