Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Инцидент произошел во время программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ, на которую были приглашены Цымбалюк-Романовская, певец Прохор Шаляпин и бывшая подруга Элина Мазур.
Мазур выступала свидетелем обвинения против экс-супруги Джигарханяна в деле о нарушении ею тайны личной жизни мужа, а также неоднократно негативно высказывалась в ее адрес.
Предполагалось, что женщины смогут высказать взаимные претензии, не вступая в прямой конфликт, поскольку находились в разных съемочных помещениях. Однако после перепалки Мазур ворвалась в студию, где находились Цымбалюк-Романовская и Шаляпин, и начала избивать бывшую подругу. Драку остановил Шаляпин.
Публичный скандал вокруг отношений 83-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался в октябре 2017 года. Тогда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак.
3 июня, 13:21Бывшая жена Джигарханяна опровергла слухи о расставании с ШаляпинымВиталина Цымбалюк-Романовская просит не верить информации о своем расставании с Прохором Шаляпиным. В эфире радио Sputnik пианистка и бывшая супруга Армена Джигарханяна рассказала о личной жизни и о совместных планах с певцом.