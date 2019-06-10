В ГИБДД назвали виновника смертельного ДТП с фурой под Пензой

ПЕНЗА, 10 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Виновником ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали пять человек, включая гражданку Узбекистана, мог стать погибший водитель микроавтобуса, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что 8 июня на 507-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter, грузовой автомобиль Scania и легковой автомобиль Opel Meriva. В результате ДТП один человек, 66-летний водитель микроавтобуса, погиб, еще пятеро его пассажиров пострадали. МИД Узбекистана уточнял, что одной из пострадавших пассажирок является гражданка этой страны.
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"По предварительным данным, водитель личного автомобиля Volkswagen Transporter допустил наезд на стоящие автомобили Opel Meriva и Scania", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пятеро пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализированы.
ГИБДД по факту происшествия проводит проверку.