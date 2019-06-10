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РИА Новости

В КоАП могут закрепить автоматическое списание штрафов до 10000 рублей

Вчера, 16:30
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Административные штрафы до 10 тысяч рублей предлагается списывать с банковских счетов должника без возбуждения исполнительного производства, следует из опубликованной в понедельник концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
"Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, направляемых для принудительного исполнения в ФССП России в форме электронного документа, исключающего возбуждение исполнительного производства (в автоматическом режиме исключительно за счет денежных средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации)" - говорится в документе.
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал о том, что готовятся поправки, вводящие упрощенный механизм взыскания штрафов ГИБДД, не превышающих 3 тысяч рублей: в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства. Тогда сообщалось, что уведомив гражданина о принятии постановлений к исполнению, пристав направит запрос в банк. При наличии необходимых средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей деньги спишут в счет долга.
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