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РИА Новости

США не откликнулись на предложение Турции создать рабочую группу по С-400

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. США не откликнулись на предложение Турции о создании совместной рабочей группы по закупаемым Анкарой российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400, заявил глава секретариата турецкого оборонпрома Исмаил Демир в понедельник.
"Позиция Турции по С-400 ясна, мы этот вопрос закрыли. Если у США есть беспокойство по технической стороне вопроса, то мы десятки раз говорили, что готовы это обсуждать. Однако до сих пор с противоположной стороны никакого шага не сделано с тем, чтобы создать рабочую группу для обсуждения этой темы", - сказал Демир журналистам.
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По его словам, Минобороны Турции рассматривает письмо властей США по поводу реализации программы создания истребителей пятого поколения F-35. "Мы ответим американской стороне. У Турции есть ответы на аргументы США", - добавил Демир.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки С-400.
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