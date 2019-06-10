Росатом откроет филиал в Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" открывает филиал в Саудовской Аравии, он займется вопросами участия Росатома в конкурентных процедурах по проекту возможного строительства АЭС с участием России, говорится в сообщении компании Росатома АО "Русатом Оверсиз".

"В ходе шестого заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подтвердил намерение российской стороны развивать активное сотрудничество с Саудовской Аравией по проектам в сфере мирного использования ядерных технологий и объявил об открытии филиала АО "Русатом Оверсиз" в Эр-Рияде", - отмечается в сообщении.

"Русатом Оверсиз" отвечает за продвижение интегрированного предложения по сооружению АЭС большой и малой мощности, а также Центров ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на зарубежных рынках.

"Открытие представительства российской компании в Эр-Рияде – важный шаг в развитии российско-саудовских отношений в сфере атомной энергетики. Присутствие Росатома в Королевстве обеспечит эффективное взаимодействие с саудовскими государственными органами и частными компаниями в рамках конкурентного диалога по реализации проекта сооружения первой атомной станции на территории Саудовской Аравии", - заявил Новак, слова которого цитируются в сообщении.

"Мы работаем с саудовской стороной по широкой повестке, включающей не только участие в конкурентной процедуре по проекту АЭС большой мощности, но ещё целый ряд перспективных направлений: обсуждаем сотрудничество в области сооружения реакторов малой и средней мощности, топливного цикла, в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Особое внимание мы уделяем работе с саудовскими промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, так как российская сторона видит большой потенциал их вовлечения в реализацию ядерной энергетической программы Саудовской Аравии", - в свою очередь сказал президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

С октября 2017 года Росатом участвует в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС в Королевстве Саудовская Аравия. Также Росатом ведет переговоры с Саудовской Аравией о возможности строительства там атомных энергоблоков малой мощности, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в апреле в Сочи на форуме "Атомэкспо-2019".