Петербуржцы, угнавшие 13 автомобилей, получили по 6,5 года колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 6,5 года лишения свободы каждого из двух местных жителей, в течение года укравших 13 автомобилей и причинивших их владельцам ущерб на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает в понедельник городская прокуратура.

Как установил суд, Рашад Маммадли и Михаил Деев в период с августа 2017 года по август 2018 года похитили 13 автомобилей на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Ночью они вскрывали замок водительской двери, отключали сигнализацию, заменяли электронный блок управления двигателя и скрывались с места преступления.

"Действиями подсудимых потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 11 миллионов рублей", - уточняется в сообщении прокуратуры.

Маммадли и Деев признаны виновными в трех преступлениях по статье "кража, совершенная в особо крупном размере" и десяти преступлениях по статье "кража, совершенная в крупном размере".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил каждому из них наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима", - информирует надзорное ведомство Петербурга.