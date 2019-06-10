Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

"Мы посчитали пока предварительно, на уровне комиссии, еще с финансистами администрации не согласовывали это, но, я думаю, сумма ненамного подкорректируется. Он (опрос) будет стоить порядка 13 миллионов. Уже сама закупка бумаги и изготовление будет стоить порядка 500 тысяч. Это уже без конкурсных процедур мы не сможем провести (опрос)", – сказал Захаров на заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма.

По его словам, из-за подготовки площадок и обучения наблюдателей маловероятно, что опрос состоится в летний период. "Вряд ли раньше осени, раньше сентября мы все это сможем провести", – заключил он.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.