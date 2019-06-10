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РИА Новости

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Вчера, 16:18
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
"Мы посчитали пока предварительно, на уровне комиссии, еще с финансистами администрации не согласовывали это, но, я думаю, сумма ненамного подкорректируется. Он (опрос) будет стоить порядка 13 миллионов. Уже сама закупка бумаги и изготовление будет стоить порядка 500 тысяч. Это уже без конкурсных процедур мы не сможем провести (опрос)", – сказал Захаров на заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма.
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7 июня, 11:57
Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках проведения опроса по храму
По его словам, из-за подготовки площадок и обучения наблюдателей маловероятно, что опрос состоится в летний период. "Вряд ли раньше осени, раньше сентября мы все это сможем провести", – заключил он.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.
С 20 по 30 мая мэрия зарегистрировала 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения храма. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем – общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Храм должен быть воздвигнут там где был или нигде! А желающие прогуляться по скверу пусть снесут ельцинцентр и там разобьют сквер.
10 июня, 16:27
iinfo
11000341
Лучшие места для строительства храма в Екатеринбурге - Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа. Вот пусть там и строят.
10 июня, 16:36
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