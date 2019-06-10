СК задержал девятого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали девятого участника конфликта в Красногорске, в результате которого был убит бывший боец спецназа, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.

"Продолжаются задержания участников конфликта, произошедшего 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске, в результате которого погиб бывший военнослужащий. К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все ранее задержанные фигуранты находятся под стражей. Одному из них вменяется убийство (статья 105 УК РФ), остальным семерым фигурантам – хулиганство (статья 213 УК РФ).

"Вместе с тем, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России не прекращают мероприятия по задержанию каждого причастного к инциденту лица – их личности следствию известны", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что действиям всех причастных будет дана принципиальная правовая оценка.