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РИА Новости

СК задержал девятого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Вчера, 16:15
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали девятого участника конфликта в Красногорске, в результате которого был убит бывший боец спецназа, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
5 июня, 19:59
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"Продолжаются задержания участников конфликта, произошедшего 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске, в результате которого погиб бывший военнослужащий. К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все ранее задержанные фигуранты находятся под стражей. Одному из них вменяется убийство (статья 105 УК РФ), остальным семерым фигурантам – хулиганство (статья 213 УК РФ).
"Вместе с тем, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России не прекращают мероприятия по задержанию каждого причастного к инциденту лица – их личности следствию известны", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что действиям всех причастных будет дана принципиальная правовая оценка.
"Безусловно, любой преступный факт будет квалифицирован в строгом соответствии с УК РФ, а все без исключения виновные лица в скором времени предстанут перед правосудием", - заключается в сообщении.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФКрасногорскПроисшествия
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