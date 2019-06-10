Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T16:12Z
https://ria.ru/20190610/1555451302.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155541/49/1555414962_0:219:3252:2048_1036x0_80_0_0_673a541e0b7000d4d7ba1c3fd0232e65.jpg
РИА Новости

В ОНК утверждают, что МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Вчера, 16:12
1279
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева утверждает, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но результатов их проведения пока не предоставили.
"То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени", - рассказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
При этом она добавила, что не удивится, если в полиции укажут на свои ошибки.
"Я, честно говоря, не представляю, как они (полиция – ред.) будут доказывать это в суде. Вообще не представляю, какой материал они дадут в суд... Журналист занимался расследованиями, делал это глубоко и серьезно. Одновременно приторговывать наркотиками? Я не верю", - заключила Меркачева.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
8 июня, 22:16
Голунов заявил, что готов сотрудничать со следствием
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
500112
Обсудить 0
Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваОбщество
Рекомендуем
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
В РПЦ прокомментировали дело журналиста Голунова
РИА
Новости
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Сергей Чуев
"Никто не помог": девушка убитого спортсмена раскрыла подробности драки
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Лента
новостей
Иконка социальной сети Instagram
Назван самый популярный человек в Instagram
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
В Томской области полиция нашла украденный участок сельской дороги
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Полицейские не мешали правозащитникам при посещении Голунова, заявили в ОНК
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Григорьевич Зеленков
В Петербурге умер депутат заксобрания от "Единой России"
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер
В ОБСЕ назвали причину радикализации мигрантов в Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
12:35Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС
12:34Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС
12:34В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду
12:34Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
Лента новостейМолния