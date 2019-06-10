Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в Саратовской области, который во время игры во дворе закрылся в старом холодильнике, сообщило в понедельник областное СУСК.

По предварительным данным, днем в субботу в селе Канавка Александрово-Гайского района восьмилетний мальчик играл во дворе дома, но вечером домой не вернулся. Мама искала его сначала сама, а затем обратилась в полицию, также к поискам подключились родственники из соседнего района.

"Девятого июня около часа ночи дядя разыскиваемого мальчика, обследуя надворные постройки, заметил находившейся в сарае холодильник марки "Зил", лежащий на задней стенке и используемый для хранения муки. Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв дверцу холодильника, мужчина обнаружил там тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не состоит. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в СК.