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РИА Новости

Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Вчера, 16:10
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в Саратовской области, который во время игры во дворе закрылся в старом холодильнике, сообщило в понедельник областное СУСК.
По предварительным данным, днем в субботу в селе Канавка Александрово-Гайского района восьмилетний мальчик играл во дворе дома, но вечером домой не вернулся. Мама искала его сначала сама, а затем обратилась в полицию, также к поискам подключились родственники из соседнего района.
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"Девятого июня около часа ночи дядя разыскиваемого мальчика, обследуя надворные постройки, заметил находившейся в сарае холодильник марки "Зил", лежащий на задней стенке и используемый для хранения муки. Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв дверцу холодильника, мужчина обнаружил там тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете не состоит. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в СК.
Около года назад аналогичный случай произошел в городе Белово Кемеровской области. По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.
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