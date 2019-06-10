Турция обещала ответить на попытку ареста экипажа ее бурового судна у Кипра

АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж турецкого бурового судна "Фатих", ведущего геологоразведку в Восточном Средиземноморье, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна намерена продолжить разведку месторождений углеводородов на шельфе Кипра под защитой своих ВС.

"Мы внимательно следим за новостями о том, что администрацией Кипра было принято решение арестовать сотрудников нашего бурового судна "Фатих", а также руководителей иностранных компаний, сотрудничающих с ТРАО (турецкая нефтяная компания). Если это правда, то с нашей точки зрения это не имеет юридической силы. Никто не должен сомневаться в том, что мы дадим необходимый ответ, если они решатся на это", - говорится в заявлении Аксоя. Он добавил, что принятое кипрскими властями решение противоречит международному праву.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.