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РИА Новости

Турция обещала ответить на попытку ареста экипажа ее бурового судна у Кипра

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж турецкого бурового судна "Фатих", ведущего геологоразведку в Восточном Средиземноморье, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна намерена продолжить разведку месторождений углеводородов на шельфе Кипра под защитой своих ВС.
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Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС
"Мы внимательно следим за новостями о том, что администрацией Кипра было принято решение арестовать сотрудников нашего бурового судна "Фатих", а также руководителей иностранных компаний, сотрудничающих с ТРАО (турецкая нефтяная компания). Если это правда, то с нашей точки зрения это не имеет юридической силы. Никто не должен сомневаться в том, что мы дадим необходимый ответ, если они решатся на это", - говорится в заявлении Аксоя. Он добавил, что принятое кипрскими властями решение противоречит международному праву.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.
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