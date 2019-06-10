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РИА Новости

КоАП запретит одновременно привлекать к ответственности юрлицо и работника

Вчера, 16:44
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Положение, запрещающее одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, включат в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства концепции нового КоАП.
Правительством РФ в понедельник опубликована концепция нового КоАП, проект которой был внесен Минюстом России.
"Должно быть закреплено положение, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, за исключением случаев, когда юридическое лицо, наряду с его виновным работником, виновно в непринятии мер по недопущению совершения указанным работником административного правонарушения", - говорится в тексте документа.
Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
5 июня, 17:21
В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП
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