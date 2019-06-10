КоАП запретит одновременно привлекать к ответственности юрлицо и работника

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Положение, запрещающее одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, включат в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства концепции нового КоАП.

Правительством РФ в понедельник опубликована концепция нового КоАП, проект которой был внесен Минюстом России.

"Должно быть закреплено положение, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, за исключением случаев, когда юридическое лицо, наряду с его виновным работником, виновно в непринятии мер по недопущению совершения указанным работником административного правонарушения", - говорится в тексте документа.