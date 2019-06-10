В РПЦ прокомментировали дело журналиста Голунова

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Московском патриархате надеются на объективное расследование дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова и на соблюдение в отношении него презумпции невиновности. Громкое дело прокомментировал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я не знаю, виновен или нет Иван Голунов в том, в чем его обвиняют. Надеюсь, что нет. И очень надеюсь, что в любом случае обществу будут представлены веские, без тени сомнения аргументы - в пользу одного или другого. Потому что презумпция невиновности. А не потому, что "он наш коллега, он на это не способен". Никто не знает, кто и на что способен. Даже про себя. Так что это - не аргумент. А вот презумпция невиновности должна работать. На практике", - написал Легойда в своем телеграм-канале.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.