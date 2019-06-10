В России расширят систему "скидок на штрафы" при уплате в течение 20 дней

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Механизм уплаты половины штрафа за различные административные правонарушения, применяемый сейчас в вопросах дорожного движения, предлагается расширить, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ныне действующий кодекс предполагает по ряду статей возможность уменьшить на 50% сумму наложенного административного штрафа, если уплатить его в срок 20 дней после вынесения соответствующего постановления.

"Предлагается распространить механизм уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа не только на административные правонарушения в области дорожного движения, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых видов административных правонарушений (например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан, либо при назначении оборотных штрафов)", - отмечается в документе.

Согласно концепции нового КоАП, "представляется целесообразным предусмотреть возможность применения данной преференции помимо физических лиц и к иным субъектам административной ответственности".