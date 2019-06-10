Более 80% украинцев планируют голосовать на выборах в Раду, показал опрос

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка во Львове. Архивное фото

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка во Львове

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Более 80% жителей Украины приняли бы участие в голосовании на выборах в Раду, если бы выборы в парламент прошли в ближайшее воскресенье, сообщил директор по развитию украинского института социальных исследований имени Яременко Владимир Барабаш.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"На вопрос, "если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную раду Украины, принимали ли бы вы участие в голосовании?", "точно да" ответили 43% респондентов, "скорее да" - 37,9%, что вместе составляет цифру 80,9 %", - заявил Барабаш во время презентации данных роллингового исследования общественного мнения. Трансляцию вел телеканал Newsone

Эксперт отметил, что варианты ответа "точно нет" и "скорее нет" о возможном участии в голосовании на парламентских выборах выбрали 13,9% опрошенных. Еще 5,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Вместе с тем он пояснил, что наибольшую готовность прийти на парламентский выборы выразили жители западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшую - на востоке - 74,5%. Около 73% жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса также планируют прийти на голосование.