Более 80% украинцев планируют голосовать на выборах в Раду, показал опрос

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Более 80% жителей Украины приняли бы участие в голосовании на выборах в Раду, если бы выборы в парламент прошли в ближайшее воскресенье, сообщил директор по развитию украинского института социальных исследований имени Яременко Владимир Барабаш.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
"На вопрос, "если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную раду Украины, принимали ли бы вы участие в голосовании?", "точно да" ответили 43% респондентов, "скорее да" - 37,9%, что вместе составляет цифру 80,9 %", - заявил Барабаш во время презентации данных роллингового исследования общественного мнения. Трансляцию вел телеканал Newsone.
Эксперт отметил, что варианты ответа "точно нет" и "скорее нет" о возможном участии в голосовании на парламентских выборах выбрали 13,9% опрошенных. Еще 5,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Вместе с тем он пояснил, что наибольшую готовность прийти на парламентский выборы выразили жители западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшую - на востоке - 74,5%. Около 73% жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса также планируют прийти на голосование.
Директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук пояснил, что исследование было проведено на прошлой неделе, итоги подводились 7 июня. Опрос проводился во всех областях Украины, были опрошены 1000 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,2%.