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РИА Новости

Назван самый популярный человек в Instagram

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Аналитическая платформа Hype Auditor назвала самого популярного пользователя соцсети Instagram. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Ресурс определяет степень вовлеченности пользователей, например, сколько лайков ему ставят реальные подписчики, а сколько приходит от ботов и других программ для "накрутки". По оценке аналитиков, больше всего "реальных" лайков получила американская певица Селена Гомес.
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Она не является лидером по количеству подписчиков – 151 миллион человек, однако под каждой ее фотографией в Instagram в среднем набирается до 4,6 миллиона лайков.
На втором месте оказалась модель и бизнесмен Кайли Дженнер – 3,6 миллиона лайков. Замыкает тройку футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого больше подписчиков, чем у Гомес и Дженнер – 170 миллионов, но меньше лайков – 2,8 миллиона отметок.
Следом за Роналду идет другой футболист – капитан "Барселоны" Лионель Мессии, чьи посты собирают по 2,5 миллиона лайков. На пятом месте певица Beyonce – 2,3 миллиона.
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