В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самый массовый единый государственный экзамен по обществознанию прошел без сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Самый массовый ЕГЭ по выбору, обществознание, прошел 10 июня без существенных сбоев и нарушений. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тысяч человек, в том числе 343 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали почти 50% участников основного периода ЕГЭ 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения ЕГЭ по обществознанию было задействовано 4057 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом. Ход экзамена контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

В прошлом году ЕГЭ по обществознанию сдавали 368 тысяч человек.