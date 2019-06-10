Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:54Z
https://ria.ru/20190610/1555450208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155541/74/1555417469_0:155:3365:2048_1036x0_80_0_0_2b98b4357af8d2a104de26dfefee6b0b.jpg
РИА Новости

Парламент Молдавии создал комиссию для расследования кражи из банков

Вчера, 15:54
570
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Молдавские депутаты на заседании в понедельник приняли решение о создании специальной комиссии, которая займется расследованием кражи миллиарда долларов из трех банков страны, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента большинством голосов проголосовали за создание специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества". Вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что в течение 90 дней члены спецкомиссии должны будут заслушать стороны, вовлеченные в вывод из молдавской банковской системы 1 миллиарда долларов, а затем представить отчет в парламенте.
Парламент Молдавии. Архивное фото
23 ноября 2018, 16:42
Парламент Молдавии одобрил отставку главы Нацбанка
"Хочу отметить, что мы не хотим вмешиваться в официальное расследование, надеюсь, что в тесном сотрудничестве мы сможем пролить свет на это дело", - сказал Слусарь.
Депутаты, которые вошли в состав спецкомиссии, выбрали в качестве отправной точки январь 2010 года. По словам главы МВД Андрея Нэстасе, именно с этих пор нужно изучать ситуацию, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
"Мы должны назвать виновных, причем речь будет идти о политических институтах, кража миллиарда произошла либо в процессе нарушения, либо "подгона" законов. Я думаю, что за предоставлением отчета последуют реальные действия, будут не только названы виновные, но и возвращены деньги", - отметил депутат-социалист Владимир Головатюк.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.
1303000
Обсудить 0
МолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США
РИА
Новости
Акция Георгиевская ленточка
Погранслужба Украины задержала мужчину с георгиевской лентой
Здание парламента Молдавии
Демпартия Молдавии пригласила социалистов и блок ACUM на переговоры
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Пять европейских стран поддержали парламент Молдавии
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал об отношении к докладу ОБСЕ по выборам в Казахстане
Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление
Президент США Дональд Трамп
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
В Госдуме сравнили происходящее в Молдавии с ситуацией в Венесуэле
Здание Верховной рады Украины в Киеве
"Оппозиционный блок" представил первую десятку кандидатов на выборах в Раду
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Замглавы Демпартии Молдавии отказался сложить полномочия премьера
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Медведчук не хочет, чтобы Украину вновь втягивали в эксперименты Запада
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Соцпартия Молдавии и ACUM призвали демократов разблокировать работу кабмина
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон заявил, что решения КС угрожают национальной безопасности Молдавии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
Лента новостейМолния