Парламент Молдавии создал комиссию для расследования кражи из банков

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Молдавские депутаты на заседании в понедельник приняли решение о создании специальной комиссии, которая займется расследованием кражи миллиарда долларов из трех банков страны, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты парламента большинством голосов проголосовали за создание специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества". Вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что в течение 90 дней члены спецкомиссии должны будут заслушать стороны, вовлеченные в вывод из молдавской банковской системы 1 миллиарда долларов, а затем представить отчет в парламенте.

"Хочу отметить, что мы не хотим вмешиваться в официальное расследование, надеюсь, что в тесном сотрудничестве мы сможем пролить свет на это дело", - сказал Слусарь.

Депутаты, которые вошли в состав спецкомиссии, выбрали в качестве отправной точки январь 2010 года. По словам главы МВД Андрея Нэстасе, именно с этих пор нужно изучать ситуацию, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

"Мы должны назвать виновных, причем речь будет идти о политических институтах, кража миллиарда произошла либо в процессе нарушения, либо "подгона" законов. Я думаю, что за предоставлением отчета последуют реальные действия, будут не только названы виновные, но и возвращены деньги", - отметил депутат-социалист Владимир Головатюк.