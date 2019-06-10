В Воронеже воспитательницу детского сада оштрафовали за насилие над детьми

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к штрафу воспитательницу детского сада, которая оскорбляла пятилетних мальчиков и девочку и применяла к ним физическое насилие, сообщает в понедельник прокуратура области.
По данным прокуратуры, 57-летняя Ольга Болгова признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Суд установил, что нарушения происходили с февраля по ноябрь 2017 года.
"В частности, она применяла недопустимые методы воспитания к трем детям – двум мальчикам и девочке в возрасте 5 лет, что выразилось в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с ними, оскорблениях детей в процессе общения, применении к ним физического насилия", - сообщает прокуратура.
Факты жестокого обращения с детьми были выявлены в ходе прокурорской проверки, начатой после обращения родителей в надзорное ведомство.
"Приговором суда Болговой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.