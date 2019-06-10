Токаев рассказал об отношении к докладу ОБСЕ по выборам в Казахстане

"Что касается доклада БДИПЧ ОБСЕ, то я был проинформирован в целом об этих оценках, но хочу сказать, что БДИПЧ ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций, мы не должны фиксироваться именно на оценках этой организации, ведь здесь присутствовали и другие международные организации, почему мы должны игнорировать их оценки? Поэтому данный вопрос должен рассматриваться комплексно", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.