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РИА Новости

Токаев рассказал об отношении к докладу ОБСЕ по выборам в Казахстане

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который, по предварительным данным ЦИК, победил на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей, сообщил, что спокойно относится к докладу ОБСЕ.
Ранее спецкоординатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что в целом день голосования в Казахстане прошел спокойно, но наблюдатели сообщили о нарушениях. При этом наблюдатели СНГ сообщили, что положительно оценивают выборы президента Казахстана, отдельные недостатки были незначительными. Наблюдатели ШОС также заявили, что выборы прошли в соответствии с законом.
"Что касается доклада БДИПЧ ОБСЕ, то я был проинформирован в целом об этих оценках, но хочу сказать, что БДИПЧ ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций, мы не должны фиксироваться именно на оценках этой организации, ведь здесь присутствовали и другие международные организации, почему мы должны игнорировать их оценки? Поэтому данный вопрос должен рассматриваться комплексно", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
Он отметил, что относится к докладу "абсолютно спокойно". "Что касается самой организации, то мы будем продолжать сотрудничество", - отметил Токаев.
Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Миссия ОБСЕ зачастую при наблюдении за выборами на постсоветском пространстве дает негативные оценки, порой противоположные тем, которые дают наблюдатели от миссии СНГ и других организаций.
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Выборы президента КазахстанаБДИПЧ ОБСЕКасым-Жомарт ТокаевОБСЕКазахстанВ мире
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