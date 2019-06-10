Индивидуальные предприниматели станут отдельным субъектом в новом КоАП

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели станут отдельным субъектом в новом Кодексе об административных правонарушениях, следует из опубликованной на сайте правительства в понедельник концепции нового КоАП.

В настоящее время наказание различается для трех категорий: простых граждан, юридических и должностных лиц.

Там отмечается, что также следует сохранить положения об особенностях привлечения к административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, граждан, замещающих должности правоохранительной службы, и лиц, имеющих специальные звания, регламентировав при этом особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции.