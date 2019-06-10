Новый КоАП предусматривает уменьшение штрафа за смягчающие обстоятельства

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Размер административного штрафа в РФ будут уменьшать за каждое смягчающее обстоятельство, но в то же время за каждое отягчающее обстоятельство штраф будет расти, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции Кодекса об административных правонарушениях.

"При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа должен подлежать уменьшению за каждое такое обстоятельство. В то же время при наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа может подлежать увеличению за каждое такое обстоятельство. Размеры уменьшения или увеличения административного штрафа за каждое смягчающее или отягчающее обстоятельство должны устанавливаться КоАП", - говорится в тексте документа.

Также в случае предотвращения лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий или добровольного устранения или возмещения причиненного вреда или ущерба, предлагается назначать минимальный штраф или же вовсе ограничиваться предупреждением.