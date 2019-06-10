В Госдуме не видят ущемления прав водителей в списании с карт штрафов ГИБДД

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Cписание Федеральной службой судебных приставов наложенных ГИБДД штрафов с банковских карт автовладельцев, которое ждет россиян в 2019 году, не будет нарушать права граждан и будет осуществляться в соответствии с законодательством, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Федеральная служба судебных приставов не собирается ущемлять абсолютно ни в чем права автовладельцев, граждан РФ. Речь идет о том, что никакие процессуальные сроки не меняются. То есть у вас как у автовладельца есть 70 дней на оплату штрафа, то есть десять дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. На 71-е сутки вы становитесь должником. И только по прошествии законом гарантированного срока по обжалованию и по оплате с вас смогут снять деньги, то есть когда уже стали фактически, физически и юридически должником, вот о чем идёт речь", - рассказал Лысаков на пресс-конференции о нововведениях для автомобилистов, которая состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня".
Он заверил, что в случае данной меры речь не идет о том, что деньги будут списываться "на второй-третий день" после того, как автомобилист попал под камеры. "Хочу развеять в том числе и такие опасения", - заключил депутат.