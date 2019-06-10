Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:43Z
https://ria.ru/20190610/1555449624.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149514/29/1495142949_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0eec24f7b61ebcdab52caa102d377173.jpg
РИА Новости

В Госдуме не видят ущемления прав водителей в списании с карт штрафов ГИБДД

Вчера, 15:43
7471
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Cписание Федеральной службой судебных приставов наложенных ГИБДД штрафов с банковских карт автовладельцев, которое ждет россиян в 2019 году, не будет нарушать права граждан и будет осуществляться в соответствии с законодательством, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Федеральная служба судебных приставов не собирается ущемлять абсолютно ни в чем права автовладельцев, граждан РФ. Речь идет о том, что никакие процессуальные сроки не меняются. То есть у вас как у автовладельца есть 70 дней на оплату штрафа, то есть десять дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. На 71-е сутки вы становитесь должником. И только по прошествии законом гарантированного срока по обжалованию и по оплате с вас смогут снять деньги, то есть когда уже стали фактически, физически и юридически должником, вот о чем идёт речь", - рассказал Лысаков на пресс-конференции о нововведениях для автомобилистов, которая состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня".
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
4 января, 11:33
Автоматическое списание штрафов ГИБДД могут ввести во второй половине года
Он заверил, что в случае данной меры речь не идет о том, что деньги будут списываться "на второй-третий день" после того, как автомобилист попал под камеры. "Хочу развеять в том числе и такие опасения", - заключил депутат.
5030443
Обсудить 4
Вячеслав ЛысаковГИБДД МВД РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
Лента новостейМолния