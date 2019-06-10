В Госдуме не видят ущемления прав водителей в списании с карт штрафов ГИБДД

"Федеральная служба судебных приставов не собирается ущемлять абсолютно ни в чем права автовладельцев, граждан РФ. Речь идет о том, что никакие процессуальные сроки не меняются. То есть у вас как у автовладельца есть 70 дней на оплату штрафа, то есть десять дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. На 71-е сутки вы становитесь должником. И только по прошествии законом гарантированного срока по обжалованию и по оплате с вас смогут снять деньги, то есть когда уже стали фактически, физически и юридически должником, вот о чем идёт речь", - рассказал Лысаков на пресс-конференции о нововведениях для автомобилистов, которая состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня".