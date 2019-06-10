Экс-президента Пакистана арестовали по делу о фальшивых счетах

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоохранители Пакистана арестовали бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, который подозревается в использовании фальшивых банковских счетов, сообщает телеканал Правоохранители Пакистана арестовали бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, который подозревается в использовании фальшивых банковских счетов, сообщает телеканал Geo TV

Ранее суд отклонил апелляцию Зардари и его сестры Фарьял Талпур, которые просили продлить действие залога, позволявшего оставаться на свободе фигурантам дела.

Арест проводился сотрудниками Национального контрольно-учетного бюро, выполняющего роль антикоррупционного органа в Пакистане. К операции были также привлечены большие силы полиции, блокировавшие дом Зардари в Исламабаде. Отмечается, что политик имеет возможность оспорить ордер на свой арест в Верховном суде.