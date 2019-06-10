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РИА Новости

Экс-президента Пакистана арестовали по делу о фальшивых счетах

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Асиф Али Зардари
Асиф Али Зардари
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Асиф Али Зардари. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правоохранители Пакистана арестовали бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, который подозревается в использовании фальшивых банковских счетов, сообщает телеканал Geo TV.
Ранее суд отклонил апелляцию Зардари и его сестры Фарьял Талпур, которые просили продлить действие залога, позволявшего оставаться на свободе фигурантам дела.
Арест проводился сотрудниками Национального контрольно-учетного бюро, выполняющего роль антикоррупционного органа в Пакистане. К операции были также привлечены большие силы полиции, блокировавшие дом Зардари в Исламабаде. Отмечается, что политик имеет возможность оспорить ордер на свой арест в Верховном суде.
Зардари занимал пост президента Пакистана в период с 2008 по 2013 год. Он был женат на Беназир Бхутто (дважды премьер-министр страны), которая погибла в результате атаки смертника в 2007 году.
Имран Хан
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