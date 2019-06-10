В новом КоАП за первое легкое нарушение предусмотрено предупреждение

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предупреждение как наказание за впервые совершенное не грубое нарушение сделают общим правилом в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), сообщает пресс-служба Минюста.

"В целях обеспечения профилактической направленности законодательства об административных правонарушениях планируется предусмотреть в качестве общего правила назначение гражданам за впервые совершенные административные правонарушения, не являющиеся грубыми, и при отсутствии отягчающих обстоятельств административного наказания в виде предупреждения", - говорится в сообщении министерства.