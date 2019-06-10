"Роскосмос" впервые заказал ракету-носитель "Ангара"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".

Ранее ракеты "Ангара" заказывались Минобороны РФ для запусков военных спутников и компанией International Launch Services (дочерняя компания Центра Хруничева) для выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6.

В документах на сайте госзакупок сообщается, что начальная цена закупки составляет 2,028 миллиарда рублей. Ракета "Ангара-1.2" для запуска спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35 должна быть изготовлена к 15 октября 2021 года.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали РИА Новости, что этим летом планируется запустить три спутника "Гонец-М" с помощью ракеты-носителя "Рокот", а в конце года - еще три "Гонца-М" на "Союзе-2.1б".

В 2020 году предполагается еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М". В 2021-2022 годах шесть спутников "Гонец-М" намечается вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три космических аппарата на каждой.

Глобальная спутниковая система "Гонец-Д1М" призвана обеспечить связью труднодоступные районы, включая территории Крайнего Севера, а также решать задачи промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.