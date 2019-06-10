В Геленджике задержали криминального авторитета

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали представителя криминальных кругов Геленджика, причастного к вымогательству у предпринимателя денег за оказание ему содействия в сдаче в эксплуатацию объекта строительства, подтвердили РИА Новости в управлении ведомства по Краснодарскому краю.

При этом в ведомстве задержанного характеризуют с использованием блатного жаргона.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность одного из членов организованного преступного сообщества, так называемого "смотрящего" по городу Геленджик. Установлено, что злоумышленник причастен к мошеннической схеме вымогательства двух миллионов рублей у одного из предпринимателей Новороссийска за оказание содействия по сдаче в эксплуатацию строительного объекта. В рамках выполнения следственного поручения подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ", - подтвердили агентству информацию о задержании в УФСБ по Краснодарскому краю.