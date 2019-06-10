Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:29Z
https://ria.ru/20190610/1555448706.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155329/71/1553297106_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b0596c25d02840b1c0e1d778b3e9b1f4.jpg
РИА Новости

В Геленджике задержали криминального авторитета

Вчера, 15:27
15900
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на строящийся район в городе Геленджике
Вид на строящийся район в городе Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали представителя криминальных кругов Геленджика, причастного к вымогательству у предпринимателя денег за оказание ему содействия в сдаче в эксплуатацию объекта строительства, подтвердили РИА Новости в управлении ведомства по Краснодарскому краю.
При этом в ведомстве задержанного характеризуют с использованием блатного жаргона.
"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность одного из членов организованного преступного сообщества, так называемого "смотрящего" по городу Геленджик. Установлено, что злоумышленник причастен к мошеннической схеме вымогательства двух миллионов рублей у одного из предпринимателей Новороссийска за оказание содействия по сдаче в эксплуатацию строительного объекта. В рамках выполнения следственного поручения подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ", - подтвердили агентству информацию о задержании в УФСБ по Краснодарскому краю.
В ведомстве также уточнили, что по данному факту структурой МВД возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.
Слушания по делу уроженца Грузии Тариэла Мулухова в Хамовническом суде
9 апреля, 14:42
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
5741245
Обсудить 1
Краснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Лента
новостей
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
Лента новостейМолния