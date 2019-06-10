В Египте отельеры просят правительство остановить падение цен на гостиницы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отельеры Египта просят государство запретить гостиницам продавать номера по демпинговым ценам и говорят о необходимости повысить стоимость размещения и других туруслуг для иностранцев, Отельеры Египта просят государство запретить гостиницам продавать номера по демпинговым ценам и говорят о необходимости повысить стоимость размещения и других туруслуг для иностранцев, сообщает АТОР.

Как рассказал один из представителей Ассоциации инвесторов Южного Синая Абдул Латиф, политика низких цен, которой придерживаются гостиницы, как и отсутствие госрегулирования цен в отельном фонде, не позволяют Египту расстаться с имиджем "дешевого туристического направления" и конкурировать, например, с Турцией.

Стоимость египетского турпродукта для иностранного туриста не менялась более пяти лет, что на фоне снижения курса египетского фунта по отношению к доллару "выглядит необъяснимо и нелогично", отметил Абдул Латиф. По мнению эксперта, государство должно установить "справедливую цену для продажи египетских отелей" и остановить ее снижение в гостиничном секторе.

"Цены в некоторых пятизвездочных отелях в Шарм-эш-Шейхе просто необъяснимы. Находятся отели, которые продают свои комнаты по 20 долларов в сутки", – заявил Латиф.

С позицией Латифа соглашаются и представители туризма Хургады. Так, член Ассоциации инвесторов туризма провинции Красного моря Мохаммед Фолл отметил, что "все доходы отелей, исчисленные в долларах, снизились", в то время как "расходы на закупку продуктов питания и заработную плату персонала" возросли. По мнению эксперта, отельерам нужно "проявить выдержку" и не гнаться за загрузкой, уступая в цене "под давлением иностранных компаний".

Как считают эксперты, в предстоящем зимнем сезоне Хургаду и Марса-Алам ожидает рост турпотока из Германии и стран Восточной Европы, что потребует новых инвестиций на расширение и содержание гостиничных объектов.