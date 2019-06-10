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РИА Новости
Туризм

В Египте отельеры просят правительство остановить падение цен на гостиницы

Вчера, 16:35
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© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises Отель на египетском курорте Хургада
Отель на египетском курорте Хургада
© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отельеры Египта просят государство запретить гостиницам продавать номера по демпинговым ценам и говорят о необходимости повысить стоимость размещения и других туруслуг для иностранцев, сообщает АТОР.
Как рассказал один из представителей Ассоциации инвесторов Южного Синая Абдул Латиф, политика низких цен, которой придерживаются гостиницы, как и отсутствие госрегулирования цен в отельном фонде, не позволяют Египту расстаться с имиджем "дешевого туристического направления" и конкурировать, например, с Турцией.
Стоимость египетского турпродукта для иностранного туриста не менялась более пяти лет, что на фоне снижения курса египетского фунта по отношению к доллару "выглядит необъяснимо и нелогично", отметил Абдул Латиф. По мнению эксперта, государство должно установить "справедливую цену для продажи египетских отелей" и остановить ее снижение в гостиничном секторе.
"Цены в некоторых пятизвездочных отелях в Шарм-эш-Шейхе просто необъяснимы. Находятся отели, которые продают свои комнаты по 20 долларов в сутки", – заявил Латиф.
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С позицией Латифа соглашаются и представители туризма Хургады. Так, член Ассоциации инвесторов туризма провинции Красного моря Мохаммед Фолл отметил, что "все доходы отелей, исчисленные в долларах, снизились", в то время как "расходы на закупку продуктов питания и заработную плату персонала" возросли. По мнению эксперта, отельерам нужно "проявить выдержку" и не гнаться за загрузкой, уступая в цене "под давлением иностранных компаний".
Как считают эксперты, в предстоящем зимнем сезоне Хургаду и Марса-Алам ожидает рост турпотока из Германии и стран Восточной Европы, что потребует новых инвестиций на расширение и содержание гостиничных объектов.
По неофициальным данным, средний иностранный турист тратит на курортах Египта около 55 долларов в день. Расходы туристов, которые посещают страну с экскурсионными целями, несколько выше - 70 долларов на человека в сутки.
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