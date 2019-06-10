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РИА Новости

Ульяновская область закрепила применение российского шрифта в документах

Вчера, 15:27
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ульяновская область первой в России официально закрепила применение российского стандарта шрифта для подготовки документов, сообщила пресс-служба Росстандарта.
Ульяновская область стала первым регионом в России, который в нормативно-правовых актах прописал применение российского бесплатного шрифта PT Astra Serif для подготовки документов. Соответствующие изменения в инструкцию по делопроизводству были внесены указом губернатора Ульяновской области. Как отмечается, шрифт PT Astra Serif разработан по заказу ГК Astra Linux российской компанией "ПараТайп" и является полным метрически идентичным аналогом американского шрифта Times New Roman.
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"Правительство Ульяновской области – первый региональный орган исполнительной власти России, который в нормативно-правовых актах прописал применение отечественного свободного шрифта для подготовки документов. Применение ГОСТ Р 7.0.97-2016 подчеркивает важность и необходимость комплексного применения стандартов в ходе импортозамещения и совершенствования ведомственной и корпоративной нормативной базы", – отметил замруководителя Росстандарта Антон Шалаев.
С 1 июля прошлого года в России действует ГОСТ Р 7.0.97-2016 - стандарт, в соответствии с которым необходимо применять свободно распространяемые бесплатные шрифты при составлении организационно-распорядительных документов. Однако большинство ведомственных и корпоративных инструкций по делопроизводству до сих пор предписывают использовать платный шрифт Times New Roman, который по требованию правообладателя (корпорация Monotype Imaging) запрещен к включению в отечественные операционные системы в связи с санкционными ограничениями, говорится в сообщении.
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РосстандартУльяновская областьОбщество
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