В новом КоАП отягчающий ответственность закон не будет иметь обратной силы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правило "закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет", зафиксируют в новом Кодексе об административных правонарушениях, это позволит избежать ситуаций ужесточения наказания в случае одновременного вступления в силу двух законов о назначении вместо административной уголовной ответственности, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.
"Необходимо зафиксировать общеизвестное правило "закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". В случае одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность, лицо должно подлежать административной ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения", - говорится в тексте документа.
Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
5 июня, 17:21В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП