В новом КоАП отягчающий ответственность закон не будет иметь обратной силы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правило "закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет", зафиксируют в новом Кодексе об административных правонарушениях, это позволит избежать ситуаций ужесточения наказания в случае одновременного вступления в силу двух законов о назначении вместо административной уголовной ответственности, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.

"Необходимо зафиксировать общеизвестное правило "закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". В случае одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность, лицо должно подлежать административной ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения", - говорится в тексте документа.