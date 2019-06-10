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РИА Новости

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с "Газелью"

Вчера, 15:22
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда микроавтобуса "Газель" на препятствие в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Удельная на улице Горячева при наезде микроавтобуса на препятствие пострадали семь человек, которые обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, сообщение о ДТП возле дома №23 в Удельной поступило в оперативно-дежурную смену в 14.10 . Водитель транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива не было. Есть пострадавшие. К ликвидации последствий ДТП привлекались 15 человек и пять единиц техники.
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