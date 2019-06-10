Административные правонарушения разделят на категории

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Административные правонарушения в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) разделят по категориям в зависимости от их характера и степени общественной вредности, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.

"Категоризацию административных правонарушений предлагается осуществлять исходя из их характера и степени общественной вредности: угрозы наступления и (или) факта наступления определенных негативных последствий. Например, административные правонарушения повышенной степени общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых", - говорится в тексте документа.

Административные наказания будут устанавливаться по новому кодексу в зависимости от категории правонарушения.

"Для каждой категории административных правонарушений целесообразно также установить сроки давности привлечения к административной ответственности, особенности производства по делам об административных правонарушениях, максимальные административные наказания, которые могут быть установлены за административные правонарушения, отнесенные к каждой категории", - говорится в тексте документа.