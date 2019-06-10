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РИА Новости

Токаев оценил действия полиции на несанкционированных митингах в Казахстане

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Полиция Казахстана вела себя сдержанно в ходе несанкционированных митингов в день выборов президента, а ряд участников акций протеста вели себя недостойно и провоцировали полицию, их подстрекали к действиям извне, заявил победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Да, действительно, в Алма-Ате и столице целый ряд граждан вышли на улицы с тем, чтобы выразить свою точку зрению, протесты. С точки зрения законодательства Казахстана, несмотря на предупреждение генеральной прокуратуры Казахстана, данные действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме. В связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции - естественно, со стороны полиции были приняты необходимые меры", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации по итогам внеочередных президентских выборов.
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Он с сожалением отметил, что "эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан".
"Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу. Трое полицейских попали в госпитали, получив ранения со стороны демонстрантов. Еще раз хочу сказать, что с моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов проявлять максимальную сдержанность, что они и сделали во время демонстраций. В будущем они будут вести себя именно таким образом ", - сказал Токаев. Он заявил, что необходимо предложить форуму диалога.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. Итоговая явка составила 77,4%.
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