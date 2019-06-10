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РИА Новости

В Москве таможня задержала рейс "Победы", сообщил источник

Вчера, 15:20
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Таможня задерживает вылет рейса авиакомпании "Победа" из московского аэропорта "Внуково" в Пизу из-за подачи генеральной декларации в электронном виде, сообщил РИА Новости источник в обслуживающей компании во "Внуково".
"Прямо сейчас таможенники задержали экипаж рейса "Победы" в Пизу… Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете никакой нет, таможня держит экипаж и требует, чтобы генеральную декларацию заполнили вручную", - добавил он.
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Официальный представитель "Победы" подтвердил, что международные рейсы во "Внуково" задерживаются таможенной службой. "Решение о переходе на подачу таможенной декларации в электронном виде принято в рамках безбумажной среды в компании и для поддержания государственного вектора на повышение цифровизации", - добавил представитель компании.
Генеральная декларация – это документ, содержащий сведения о воздушном судне при его прилете или отлете, включая номер и дату рейса, бортовой номер судна, время отправления и маршрут, список членов экипажа, а также сведения о перевозимых грузах, почте и багаже.
Комментарием таможенной службы РИА Новости пока не располагает.
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