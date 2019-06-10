Экс-глава саратовского Росприроднадзора пойдет под суд за взятку

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Бывший руководитель управления Росприроднадзора по Саратовской области Андрей Андрющенко, который сознался в получении топливных карт в качестве взятки за покровительство нефтегазовой компании, предстанет перед судом, сообщило в понедельник СУСК по области.

Ранее следствие сообщило, что в 2018 году Андрющенко, который занимал пост руководителя управления Росприродонадзора, получил от представителя ООО "ННК "Саратовнефтегаздобыча" две пополняемые топливные карты в качестве взятки за общее покровительство организации в ходе ее проверок сотрудниками Росприроднадзора. Позднее, по данным СУСК, обстоятельства преступления экс-чиновник изложил в явке с повинной.

"Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник обвиняется по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере". Ему грозит до шести лет лишения свободы.