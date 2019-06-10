Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:20Z
https://ria.ru/20190610/1555447481.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150834/40/1508344063_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_a3400157fc6b1d18b3ec904d664ca67e.jpg
РИА Новости

Российские ученые выяснили, почему "жидкие соли" проводят ток

Вчера, 15:20
2067
© DepositphotosЭлектрон как частица и волна
Электрон как частица и волна
© Depositphotos
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ученые из "Сколтеха" и зарубежных научных центров выяснили, как так называемые ионные жидкости, жидкие соли, могут проводить электрический ток. Их выводы и возможные применения подобных соединений были представлены в журнале Physical Review X.

"Мы с коллегами ожидаем, что явления, наблюдаемые в полупроводниках, будут обнаружены в ионных жидкостях комнатной температуры. Нам кажется, что они найдут множество важных применений", — заявил Николай Бриллиантов, профессор Сколковского института науки и технологий.

Ионные жидкости, по сути, представляют собой жидкие соли. В то время как их обычные "кузены", такие как вода или бензин, состоят из электрически нейтральных молекул, молекулы ионных жидкостей несут электрические заряды.
Неорганические соли переходят в подобное состояние только при высоких температурах, однако в последние годы химики открыли сразу несколько сложных органических веществ с подобным устройством, которые остаются жидкими при комнатной температуре.
Так художник представил себе электронный спектр трехмерного аналога графена
18 апреля, 14:24
Российские физики подобрали идеальный материал для создания лазеров
Ионные жидкости обладают массой интересных свойств, которые позволят в будущем использовать их для создания нетоксичных, но при этом жидких проводников, экзотических растворителей, суперконденсаторов и различных компонентов электроники и электрических сетей, в том числе движущихся частей роботов.
Проблема, как отмечает Бриллиантов, заключается в том, что ученые до сих пор не до конца понимают и спорят о том, как именно ионные жидкости проводят ток. Дело в том, что подобные соединения должны содержать в себе равное число положительно и отрицательно заряженных ионов, нейтрализующих друг друга при сближении.
Иными словами, свободных носителей заряда в подобной жидкости не должно быть и она должна быть изолятором, а не проводником, однако в реальности наблюдается совершенно обратная картина. Российские физики и их зарубежные коллеги, как сообщает пресс-служба "Сколтеха", нашли объяснение этому, создав математическую модель "жидкой соли".
Как оказалось, механизм электропроводности в таких жидкостях весьма необычен. Большую часть времени ионы внутри них действительно проводят в нейтральном состоянии, объединяясь в пары с носителями противоположного заряда или в более крупные структуры.
С другой стороны, как показали расчеты ученых, почти незаметные тепловые флуктуации, неизбежно возникающие в разных частях жидкости, заставляют подобные структуры распадаться на очень короткое время и потом заново соединяться.
Экономичная и вечная катодная лампа, созданная физиками из МФТИ
30 мая, 16:40
Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
В результате этого, электричество движется через "жидкие соли", подобно атлетам, участвующим в своеобразном многоборье. Пока ионы находятся в свободном состоянии, они поддерживают электрический ток, а затем "передают эстафету" следующей партии частиц. Нечто похожее, как отмечают ученые, происходит в полупроводниках, через которые электричество движется благодаря взаимодействию "дырок" и электронов.
С другой стороны, как отмечает Бриллиантов, эта идея не может объяснить всех парадоксов ионных жидкостей. Дело в том, что число свободных ионов, которые фиксируются внутри жидких солей во время экспериментов с ними, значительно ниже, чем предсказывает данная теория. Почему это так, ученым еще предстоит выяснить.
1433010
Обсудить 0
физикахимияСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА НаукаМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Падение астероида на Землю глазами художника
Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
РИА
Новости
Туристка в историческом городе Сукотаи
Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили
Смартфон
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране
Лента
новостей
Макеты ракет Ангара
"Роскосмос" впервые заказал ракету-носитель "Ангара"
ОСК начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину
Производство биотоплива из древесины. Архивное фото
Российские ученые выяснили, как правильно сжигать опилки
Вид Земли с МКС
Ученые оценили риск столкновения огромного астероида с Землей
Тюлень-доброволец с маячком GPS
Ученые раскрыли тайну появления гигантских дыр во льдах Антарктики
Вид на Финский залив
Финские пограничники приняли российскую яхту за "трехголового монстра"
Литовская ССР. Летом на Балтийском море
Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Беременная женщина с бокалом вина
Ученые рассказали, почему беременным женщинам нельзя пить алкоголь
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
Размер штрафа будет зависеть от благосостояния и дохода правонарушителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
Лента новостейМолния