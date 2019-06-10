Работа над интеграцией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Работа над интеграцией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.

"Здесь недавно состоялся юбилейный саммит ЕАЭС, он прошел очень успешно, по оценкам наших партнеров. Работа в ЕАЭС и в целом работа над развитием интеграции будет, безусловно, продолжаться", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.