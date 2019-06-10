Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T15:18Z
https://ria.ru/20190610/1555447394.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155236/29/1552362918_0:257:2818:1842_1036x0_80_0_0_22eb3b8686e834a6d12330dbdf8dab67.jpg
РИА Новости

Работа над интеграцией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, заявил Токаев

Вчера, 15:18
167
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Работа над интеграцией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого, по предварительным данным ЦИК, поддержали на выборах 70,76% избирателей.
Токаев заявил, что "внешняя политика особенно нуждается в преемственности".
"Здесь недавно состоялся юбилейный саммит ЕАЭС, он прошел очень успешно, по оценкам наших партнеров. Работа в ЕАЭС и в целом работа над развитием интеграции будет, безусловно, продолжаться", - сказал Токаев на пресс-конференции с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Вчера, 14:52
Токаев пообещал использовать в работе предложения от других кандидатов
210000
Обсудить 0
Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил действия полиции на несанкционированных митингах в Казахстане
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019
Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Токаев заявил, что он полноценный президент, а не "транзитный пассажир"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин выразил надежду на развитие контактов с Казахстаном
Лента
новостей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Токаев пообещал использовать в работе предложения от других кандидатов
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Глава МИД Армении считает, что ЕАЭС доказал свою состоятельность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Для всех кандидатов в президенты были созданы равные условия, заявил Токаев
Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу на церемонии передачи ему полномочий президента страны. 20 марта 2019
Выборы президента Казахстана прошли на высоком уровне, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
Токаев похвалил полицию за работу на митингах в день выборов президента
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал об отношении к докладу ОБСЕ по выборам в Казахстане
Здание Верховной рады Украины в Киеве
"Оппозиционный блок" представил первую десятку кандидатов на выборах в Раду
Видеомост Москва – Баку о перспективах региональной интеграции
Женщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019
В БДИПЧ ОБСЕ отметили конструктивную реакцию Казахстана на отчет о выборах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
Лента новостейМолния