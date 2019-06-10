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РИА Новости

В Перми установили личность женщины, разрисовавшей портрет ветерана

Вчера, 15:18
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Полиция Перми установила личность женщины, которая разрисовала буквами "ё" портрет ветерана Великой Отечественной войны на памятной стеле в центре города, с нарушительницей провели беседу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по краю.
В пятницу в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован видеоролик, на котором запечатлена женщина, разрисовывающая карандашом памятную доску на стеле с портретом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Дубова. Стела размещена на бульварной части Комсомольского проспекта в центре Перми. Происходящее женщина объяснила тем, что ей не хватает в печатных изданиях буквы "ё".
Сразу после распространения информации о данном происшествии полиция начала проверку.
"Личность женщины установлена, с ней провели беседу. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято законное процессуальное решение", - рассказали ГУМВД.
В пресс-службе администрации Перми РИА Новости уточнили, что сейчас стелу отмыли - в минувшие выходные ее привели в порядок по указанию МКУ "Благоустройство Ленинского района".
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