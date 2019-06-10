В Крыму задержали восемь сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

© УФСБ РФ по РК и Севастополю

© УФСБ РФ по РК и Севастополю

© УФСБ РФ по РК и Севастополю Операция ФСБ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. В Крыму задержали восемь сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Операция проводилась в понедельник совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в рамках расследования уголовных дел о терроризме.

"Проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе — по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — уточняется в релизе.

У задержанных нашли экстремистскую литературу, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно работает в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность организации запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных стран.