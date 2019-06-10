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РИА Новости

В Крыму задержали восемь сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

Вчера, 15:17
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© УФСБ РФ по РК и СевастополюОперация ФСБ в Крыму
Операция ФСБ в Крыму
© УФСБ РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. В Крыму задержали восемь сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Операция проводилась в понедельник совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в рамках расследования уголовных дел о терроризме.

"Проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе — по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — уточняется в релизе.

У задержанных нашли экстремистскую литературу, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно работает в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность организации запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
21 мая, 15:33
В Крыму за год предотвратили деятельность трех ячеек "Хизб ут-Тахрир"*
15202001
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ФСБ РФКрымПроисшествия
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