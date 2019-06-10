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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Верующие УПЦ попросили Зеленского защитить их от церковных рейдеров

Вчера, 15:14
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© Фото : Волинська єпархія УПЦСторонники "новой церкви" на Украине захватили храм в селе Озеряны в Волынской области
Сторонники новой церкви на Украине захватили храм в селе Озеряны в Волынской области
© Фото : Волинська єпархія УПЦ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви из села Жидычин Волынской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить верховенство закона, защиту от церковных рейдеров и возможность мирно жить на украинской земле.
В феврале 2019 года группа нападавших срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Жидычин и захватила его. Местную общину оттеснили от здания, при этом пострадали две женщины. В обращении, которое публикует телеграм-канал "Правблог", верующие УПЦ просят защитить их от раскольников, представляющих так называемую "новую церковь" Украины (ПЦУ).
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"Дорогой господин президент, обращаемся к вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ, с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону Божьему. Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками", - сказал в видеообращении иерей Роман Гелета.
Он также призвал Зеленского помочь общинам УПЦ мирно молиться и жить на украинской земле.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЗеленскийВолынская областьУкраинаВ мире
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