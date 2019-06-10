Верующие УПЦ попросили Зеленского защитить их от церковных рейдеров

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви из села Жидычин Волынской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить верховенство закона, защиту от церковных рейдеров и возможность мирно жить на украинской земле.

В феврале 2019 года группа нападавших срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Жидычин и захватила его. Местную общину оттеснили от здания, при этом пострадали две женщины. В обращении, которое публикует телеграм-канал "Правблог", верующие УПЦ просят защитить их от раскольников, представляющих так называемую "новую церковь" Украины (ПЦУ).

"Дорогой господин президент, обращаемся к вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ, с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону Божьему. Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками", - сказал в видеообращении иерей Роман Гелета.

Он также призвал Зеленского помочь общинам УПЦ мирно молиться и жить на украинской земле.