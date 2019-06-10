В Госдуме сравнили происходящее в Молдавии с ситуацией в Венесуэле

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сравнила происходящее в Молдавии с попыткой свержения законного руководства страны в Венесуэле.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"То, что сегодня происходит в Молдавии, сильно напоминает недавние события, произошедшие в Венесуэле, когда была попытка незаконной смены легитимно избранной власти и главы государства в частности", - приводятся слова Епифановой в сообщении ее пресс-службы.

По мнению вице-спикера, под давлением своих кураторов прозападные либералы в Молдавии сумели выдавить из Конституционного суда "театральное" решение о том, что депутаты парламента должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. В свою очередь, президент Додон заявил, что не будет этого делать.

"Происходящее в Кишиневе по-настоящему обескураживает. Это самая настоящая узурпация государственной власти. К сожалению, мы уже не первый раз можем наблюдать то, как на постсоветском пространстве некие силы пытаются развернуть сценарий так называемых цветочных революций. На Украине это было несколько раз, проходила это Грузия и Кыргызстан. Теперь взялись за Молдавию. Игорь Додон – законно избранный президент государства, и любые нелегитимные попытки отстранить его от власти должны пресекаться", - считает парламентарий

Она также подчеркнула, что "власти должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы происходящие события не привели к массовым беспорядкам, кровопролитию и гибели людей".