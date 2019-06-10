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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Госдуме сравнили происходящее в Молдавии с ситуацией в Венесуэле

Вчера, 15:11
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сравнила происходящее в Молдавии с попыткой свержения законного руководства страны в Венесуэле.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
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"То, что сегодня происходит в Молдавии, сильно напоминает недавние события, произошедшие в Венесуэле, когда была попытка незаконной смены легитимно избранной власти и главы государства в частности", - приводятся слова Епифановой в сообщении ее пресс-службы.
По мнению вице-спикера, под давлением своих кураторов прозападные либералы в Молдавии сумели выдавить из Конституционного суда "театральное" решение о том, что депутаты парламента должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. В свою очередь, президент Додон заявил, что не будет этого делать.
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"Происходящее в Кишиневе по-настоящему обескураживает. Это самая настоящая узурпация государственной власти. К сожалению, мы уже не первый раз можем наблюдать то, как на постсоветском пространстве некие силы пытаются развернуть сценарий так называемых цветочных революций. На Украине это было несколько раз, проходила это Грузия и Кыргызстан. Теперь взялись за Молдавию. Игорь Додон – законно избранный президент государства, и любые нелегитимные попытки отстранить его от власти должны пресекаться", - считает парламентарий
Она также подчеркнула, что "власти должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы происходящие события не привели к массовым беспорядкам, кровопролитию и гибели людей".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Политический кризис в МолдавииХуан ГуаидоИгорь ДодонНиколас МадуроВенесуэлаМолдавияРоссияВ мире
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