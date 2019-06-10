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РИА Новости

В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту

Вчера, 15:10
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© ОСКПроект арктического лайнера
Проект арктического лайнера
© ОСК
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
ОСК считает необходимым развитие арктического круизного судостроения в РФ, уже разработала и предлагает заказчикам несколько видов таких лайнеров, сообщал Рахманов, выступая на сессии ПМЭФ "Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению".
© ОСКПроект арктического лайнера
Проект арктического лайнера
© ОСК
Проект арктического лайнера
"(На судне будет - ред.) обязательно вертолетная площадка, ледокольный корпус, ледовый пояс, который позволяет вмораживаться во льды, скорее всего, винторулевые колонки с возможностью маневрирования и динамического позиционирования, пятизвездочные интерьеры, сделанные под искушенных заказчиков, это общественные зоны с казино, но только если разрешат. Эта та тема, которую нужно согласовывать и уточнять законодательство. Но если будет разрешено во время международных переходов играть в казино, это сильно поможет окупаемости, это привлечет принципиально другой контингент. Такой "Лас-Вегас" на воде", - рассказал РИА Новости Рахманов.
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"(Лайнер будет рассчитан - ред.) на 350 пассажиров, полноценная пятизвездочная гостиница арктического класса. Все зависит от уровня отделки и от ледостойкости корпуса. В целом порядок 250-300 миллионов евро (за судно - ред.). (В части развлечения и экстремального туризма может быть - ред.) что угодно, от погружений в водолазном колоколе до развлечений типа джет-ски, лодки-тендеры, которые позволяют высаживаться на необорудованный берег", - добавил он.
В распоряжении РИА Новости имеются дизайн-проекты экстерьеров судов, изготовленные КБ "Вымпел" и "Коралл". Концепты предназначены для промоушна. Рахманов полагает, что заказчиками судов могут выступить российские компании.
© ОСКПроект арктического лайнера
Проект арктического лайнера
© ОСК
Проект арктического лайнера
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Объединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
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