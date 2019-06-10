Демпартия Молдавии пригласила социалистов и блок ACUM на переговоры

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) приглашает представителей Соцпартии и блока ACUM на переговоры, чтобы найти решение по преодолению политического кризиса, заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

"Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Соцпартии и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ", - сказал Канду.

По его словам, на сегодняшний день в Молдавии сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, есть решение о роспуске парламента, назначена дата досрочных выборов, с другой стороны, есть депутаты, которые "настаивают на определенных действиях".

"Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет, нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует конституцию, и все обязаны соблюдать закон. Мы считаем, что политическое решение можно найти только путем диалога, спокойного, без эмоций и провокаций", - сказал Канду.

Он добавил, что Демпартия осознает ответственность перед гражданами и опасается, что политический кризис может затронуть в первую очередь государственных служащих и бюджетных работников. Демократы продолжают придерживаться мнения, что лучшим вариантом на сегодняшний день остается проведение досрочных выборов, хотя они готовы обсудить любые опасения других политических сил.