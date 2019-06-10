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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Демпартия Молдавии пригласила социалистов и блок ACUM на переговоры

Вчера, 15:10
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) приглашает представителей Соцпартии и блока ACUM на переговоры, чтобы найти решение по преодолению политического кризиса, заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Андриан Канду.
"Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Соцпартии и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ", - сказал Канду.
По его словам, на сегодняшний день в Молдавии сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, есть решение о роспуске парламента, назначена дата досрочных выборов, с другой стороны, есть депутаты, которые "настаивают на определенных действиях".
"Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет, нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует конституцию, и все обязаны соблюдать закон. Мы считаем, что политическое решение можно найти только путем диалога, спокойного, без эмоций и провокаций", - сказал Канду.
Он добавил, что Демпартия осознает ответственность перед гражданами и опасается, что политический кризис может затронуть в первую очередь государственных служащих и бюджетных работников. Демократы продолжают придерживаться мнения, что лучшим вариантом на сегодняшний день остается проведение досрочных выборов, хотя они готовы обсудить любые опасения других политических сил.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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