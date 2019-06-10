Москалькова стала получать меньше обращений от украинцев по гражданству

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что благодаря упрощению процедуры получения российского гражданства жителями Украины она стала получать меньше обращений по этой линии.
В понедельник глава государства встретился с Москальковой, омбудсмен передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Я смотрю, много обращений по вопросам гражданства", - сказал Путин, изучая доклад.
"По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряженность, и меньше стало поступать обращений по этой линии", - приводит сайт слова Москальковой.