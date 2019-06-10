Москалькова стала получать меньше обращений от украинцев по гражданству

Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что благодаря упрощению процедуры получения российского гражданства жителями Украины она стала получать меньше обращений по этой линии.

В понедельник глава государства встретился с Москальковой, омбудсмен передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Я смотрю, много обращений по вопросам гражданства", - сказал Путин, изучая доклад.