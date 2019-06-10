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РИА Новости

Москалькова стала получать меньше обращений от украинцев по гражданству

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что благодаря упрощению процедуры получения российского гражданства жителями Украины она стала получать меньше обращений по этой линии.
В понедельник глава государства встретился с Москальковой, омбудсмен передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Я смотрю, много обращений по вопросам гражданства", - сказал Путин, изучая доклад.
"По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряженность, и меньше стало поступать обращений по этой линии", - приводит сайт слова Москальковой.
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства
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Татьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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