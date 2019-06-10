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РИА Новости

ОСК начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину

Вчера, 15:03
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину, готовит прототип, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
В марте 2018 года руководитель экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова Сергей Сергеев сообщал, что известный российский путешественник рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит ОСК.
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"Проект идет в рамках финансирования (фонда - ред.) перспективных исследований... Проектирование и стройка (прототипа - ред.) идёт уже, "Рубин" (конструкторское бюро, входит в ОСК - ред.) занимается этими делами", - рассказал Рахманов.
Он уточнил, что строительством самого батискафа могут заняться как "Адмиралтейские верфи", так и "Балтийский завод".
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
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Объединенная судостроительная корпорацияРоссияРИА Наука
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