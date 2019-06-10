МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину, готовит прототип, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

В марте 2018 года руководитель экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова Сергей Сергеев сообщал, что известный российский путешественник рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит ОСК.

"Проект идет в рамках финансирования (фонда - ред.) перспективных исследований... Проектирование и стройка (прототипа - ред.) идёт уже, "Рубин" (конструкторское бюро, входит в ОСК - ред.) занимается этими делами", - рассказал Рахманов.

Он уточнил, что строительством самого батискафа могут заняться как "Адмиралтейские верфи", так и "Балтийский завод".